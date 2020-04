Stiri pe aceeasi tema

- Termenul pentru solicitarea indemnizatiei de somaj tehnic, aferenta lunii martie, a fost prelungit cu cinci zile lucratoare pentru profesionistii definiti de Codul civil, a anuntat Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), intr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES. "Guvernul a adoptat…

- Persoanele aflate in carantina vor putea solicita in 180 de zile plata aferenta concediului medical acordat in starea de urgența. Guvernul a adoptat, miercuri, noi reglementari privind concediul medical pentru cei aflați in carantina, ca urmare a suspiciunilor de COVID-19.

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri o ordonanța de urgența prin care include noi categorii de beneficiari printre cei care pot beneficia de șomaj tehnic. De asemenea, indemnizația de șomaj tehnic nu poate fi supusa executarii silite, a mai decis Guvernul.„Au fost incluse in categoria…

- Comunicat de presa Guvernul a stabilit condițiile pentru intrarea in șomaj tehnic și a reglementat depunerea online a documentelor pentru obținerea unor beneficii sociale pe perioada starii de urgența Guvernul

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba anunța ca a restricționat programul de lucru cu publicul și ca promoveaza comunicarea prin intermediul poștei electronice ([email protected]), faxului (0258-806235) și prin intermediul telefonului (0258 835 915), avand in…