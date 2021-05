Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul Economiei a pus în dezbatere publica un proiect de OUG prin care se amâna termenul de depunere a declarației de beneficiar real. Practic, este introdus un termen derogatoriu pentru anul 2021, prelungind termenul de 15 zile de la depunerea situațiilor financiare anuale, introdus…

- ”Se aproba conversia in actiuni a creantelor Societatii Avioane Craiova, operator economic din industria nationala de aparare la care statul este actionar majoritar, reprezentand obligatii fiscale principale in cuantum de 45.481.306 lei, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei…

- Peste 73.200 de companii din sectorul HoReCa ar putea beneficia de o schema de ajutor de stat cu un buget de 500 de milioane de euro potrivit unui proiect de ordin pus in dezbatere de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT). "Ministerul a publicat azi Proiectul de…

- Dupa aproape trei luni de la instalarea cabinetului Cițu, in sfarșit, s-a reușit reorganizarea fostului minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din era Orban, prin divizarea acestuia și, totodata, inființarea celor doua ministere, al Energiei și al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a cerut Corpului de Control al Premierului sa extinda misiunea de control, aflata in derulare, la Societatea Naționala a Sarii – Salrom. Motivul acestei solicitari este posibilitatea producerii unor daune societații, prin denunțarea unui…

- Vor fi astfel acoperite despagubiri in valoare de un miliard de lei, iar toate persoanele vor primi bani, in limita acestui buget. Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? In premiera, ghizii de turism se afla printre noii beneficiari. Ajutoare…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului 10/2021, privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului si alimentatiei publice, care modifica OUG 224/2020, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial Fondurile pentru despagubiri totalizeaza un miliard…

- Principiul "primul venit, primul servit" a fost eliminat din Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind masurile de sprijin pentru companiile din domeniul HoReCa, potrivit ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.