Termen prelungit pentru promovarea rutelor turistice A fost prelungit termenul limita pentru depunerea ofertelor pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice/culturale in cadrul programului ”Romania atractiva” „Noul termen este 30 septembrie, fața de 21 septembrie, cum fusese stabilit inițial. De asemenea, perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa iși mențina oferta a fost prelungita pana la 30 martie 2023, de la 21 martie 2023”, arata ADRVEST. Pentru promovarea celor 12 rute turistice/culturale se va incheia un singur contract pentru toate obiectivele de la nivel național, prin desfașurarea unei… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

