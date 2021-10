Stiri pe aceeasi tema

- O, Doamne, m-ai scutit intai de voce Lasat ca un perete fara gura Și-ai luat la rand firava mea faptura Strivind-o ca un uriaș atroce Nu sunt in stare sa-l repet pe Iov Carat-am in spinare de prin sate Comori de piatra trist abandonate Iar Maicii i-am cladit inalt alcov Cu ce-am pacatuit? Iubind,…

- Preturile apartamentelor noi si vechi, disponibile spre achizitie la nivel national, s-au apreciat si in prima luna de tomana a acestui an. Potrivit reprezentantilor Imobiliare.ro, exceptia de la regula este reprezentata de Brasov.

- In urma cu trei ani, in plin deșert, in nordul Arabiei Saudite, se descopereau niște desene in piatra, in relief, reprezentari in marime naturala ale unor camile, cai și magari. Oamenii de știința au crezut ca sint opera contemporanilor celor care au sculptat in piatra bijuteriile de la Petra, in Iordania.…

- Astfel, familia Sighiartau a intrat in atenția DIICOT-ului inca din 2013, cand procurorii au descins la sediul firmei familiei, Filadelfia Group, dar și la domiciliile administratorilor. In urma descinderilor, Gavril Sighiartau și Ioan Eugen Sighiartau au fost reținuți pentru 24 de ore.Compania era…

- 12 septembrie: 139 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agarbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga 12 septembrie: 139 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agarbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga Ion Agarbiceanu s-a nascut la 12 septembrie…

- Iata ce piatra de bijuterii este considerata a avea proprietați vechi și mistice? Ai și tu cumva aceasta piatra la bijuteriile tale? Este vorba despre o piatra numita, pe vremuri, ”lumina lumii”! Iata despre ce este vorba! Ce piatra de bijuterii are proprietați vechi și mistice, de fapt Acesta piatra…

- Furtuna care s-a abatut asupra orașului Dej a lasat in urma un adevarat dezastru. Mai multe apartamente de la ultimele etaje ale unui bloc au fost distruse. Bucați din tavan s-au prabușit in interiorul locuințelor, iar acoperișul a fost smuls și aruncat in strada. Un barbat din Dej a avut norocul sa…