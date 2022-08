TERIFIANT! Bebeluș mort, găsit într-un tomberon din Capitală. Poliția caută mama copilului mort In seara zilei de duminica, 31 iulie, intr-un tomberon din municipiul Chișinau a fost gasit cadavrul unui nou-nascut. Un boschetar ar fi gasit la gunoi cadavrul unui nou-nascut intr-o punga de plastic. Acesta a anunțat localnicii unui bloc din apropiere, iar impreuna au chemat imediat poliția, transmite Sinteza.org . Imediat, ajunși la fața locului, oamenii legii au deschis o ancheta pentru a stabili toate circumstanțele și a identifica mama copilului gasit mort. Știrea se actualizeaza… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

