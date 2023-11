Agenția Domeniilor Statului (ADS) pregatește ultimele licitații pentru beneficiarii programului „Tineri Fermieri” 2023, despre care nu s-a prea auzit, ce-i drept, in ultima vreme. De fapt, se pare ca a fost o singura sesiune in luna mai, și ea desfașurata mai degraba in anonimat. Dupa schimbarea directorului general, George Sava, a fost numit și un nou Comitet de Privatizare, Concesionare și Arendare in cadrul ADS. Acesta a aprobat in prima ședința din 9 noiembrie 2023 trecerea la ultimele etape ale Programului „Tineri Fermieri”, ediția 2023, anunța agenția. Care or fi fost celelalte, greu de…