Terenuri inundate în Tulcea, după ce s-a rupt un dig Panica in Tulcea, din cauza unei breșe de aproape 8 metri care a aparut intr-un dig care desparte terenuri agricole exploatate de firme private de o zona renaturata in urma cu cativa ani de autoritatea locala. La fața locului acționeaza angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, lucratori ai Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din Mahmudia si localnici. „Pe un bac al unui operator privat s-au adus mai multi piloni din lemn si se incarca in acest moment cu saci de piatra. Acum, avem suficiente forte de interventie, dar daca va fi nevoie ele vor fi suplimentate”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

