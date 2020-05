Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei le-a retras autorizatia de functionare celor doua terase din parcul Herastrau, unde sute de tineri s-au adunat sambata noaptea, la o petrecere in aer liber. Cele doua terase din parcul Herastrau, unde sute de tineri s-au adunat sambata seara, au ramas fara autorizatie de functionare.…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat ca a suspendat autorizatiile de functionare pentru terase in cazul celor doua societati comerciale din Parcul Herastrau, unde numerosi tineri s-au adunat in noaptea de sambata spre duminica.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat ca a suspendat autorizatiile de functionare pentru terase in cazul celor doua societati comerciale din Parcul Herastrau, unde numerosi tineri s-au adunat in noaptea de sambata spre duminica.

- Noapte de pomina in Capitala. Nimeni nu mai ține cont de recomandarile autoritaților, dintr-un sentiment de descatușare, dupa aproape doua luni de restricții. Parcul Herastrau a fost umplut pana la refuz, iar oamenii petrec in numar sufocant de mare, cu muzica și bautura. Dupa ce in cursul zilei, parcurile…

- Primaria Capitalei a decis, joi, infiintarea mai multor zone de promenada in centrul Bucurestiului, in condițiile unor restricții ce ar putea ramane in vigoare. Masura, care va intra in vigoare din 22 mai, interzice circulația autovehiculelor in zone centrale ale Bucureștiului, pe perioada sfarșitului…

- Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul…

- Restaurantele vor fi deschise in trei etape, mai intai terasele acestora, apoi spațiul interior doar la jumatate din capacitate și, ulterior, in a treia etapa, intregul spațiu, s-a decis miercuri la Guvern, in discuția dintre reprezentanții HoReCa și premierul Ludovic Orban, conform profit.ro. Discuțiile…

- Aproximativ 26.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, polițiști locali și efective ale Ministerului Apararii Naționale au fost la datorie in Noaptea de Inviere pentru protejarea cetațenilor. Toate efectivele mobilizate au acționat integrat potrivit planului de masuri realizat de conducerea…