- Boala COVID-19 produce o scadere apreciabila a masei cerebrale, care are ca urmare, printre altele, pierderea unor simturi, dar si aparitia unor accidente vasculare cerebrale ce pot aduce probleme neurologice permanente

- Mii de studii clinice investigheaza la nivel mondial medicamente pentru Covid-19, in cautarea unui tratament optim. Zece dintre ele sunt in desfasurare in prezent in Romania, o parte pentru formele usoare si moderate de boala, altele pentru tratarea complicatiilor severe care pun viata in pericol. Elena…

- Unul din patru pacienți spitalizați cu COVID are probleme de sanatate dupa externare. Specialiștii spun ca unii pacienți sunt afectați de COVID nu doar fizic, ci și emoțional și au probleme in a-și relua viața de dinainte de imbolnavire.

- Copiilor le-a fost foarte greu anul trecut, cand a izbucnit pandemia. 52,8% dintre cei care au sunat la Telefonul Copilului: 116.111, au cerut consiliere psihologica. Dintre aceștia, 46,8% s-au plans de abuz și violența in familie. Sunt probleme emotionale cu efecte pe termen lung, spun specialiștii,…

- În ultimele 24 de ore, 570 persoane au fost confirmate în Cluj cu COVID-19. La secțiile ATI se afla 91 de pacienți, în timp ce în spitalele clujene sunt internate 697 de persoane, din care, 643 din județul Cluj. Numarul…

- Au fost raportate 6.156 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise miercuri, 31 martie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 129 decese noi. 1.412 pacienți sunt la ATI. Citește și ALBA: 144 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore. Incidența in municipii,…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3825 noi cazuri de infectare. "Pana astazi, 29 martie, pe...

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 236 de persoane diagnosticate cu COVID și 27 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau trei paturi disponibile pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 22 de ventilatoare libere, din care…