Terapie prin culoare cu artistul plastic brașovean Laura Cornea Terapie prin culoare cu Laura Cornea. Mereu este o bucurie sa cunosc oameni dedicați pasiunii lor. Este un privilegiu sa cunosc oameni ce ofera timp din timpul lor. Printre artiștii brașoveni am intalnit foarte mulți cei care ofera din ce au, din bucurie, din timp, spațiu, bunuri, din ceea ce au dau mai departe. Brașovul in ultimul timp crește mult prin cultura și arta . Privesc cum aproape la fiecare pas sunt expoziții de arta, vernisaje și multa culoare. Nu mai este cel oraș gri al vremurilor trecute. Recunosc importanța mediului online in descoperirea oamenilor talentați ai Brașovului. Mai… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

