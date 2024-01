'Țeparii' încasează o lovitură puternică: Bijuteriile vor conține pe etichetă greutatea metalelor folosite Pietrele vandute ”la preț de aur” vor putea fi evitate mai ușor. Vanzatorii de obiecte din metale și pietre prețioase trebuie sa precizeze pe eticheta greutatea greutatea metalului prețios și greutatea pietrei/pietrelor montate, potrivit unui proiect ANPC, relateaza Mediafax. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inițiat și pus in transparența decizionala un proiect de ordin cu caracter normativ menit sa stabileasca un mod mai strict de informare a consumatorilor care doresc sa achiziționeze obiecte din metale și pietre prețioase. Astfel, pe eticheta, la momentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali si comisarii ANPC vor avea reguli clare de colaborare pentru stoparea importurilor si comercializarii marfurilor neconforme Autoritatea Vamala Romana AVR si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC au semnat un protocol care creeaza cadrul unui schimb eficient si…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de suspendare a sanctiunii contraventionale aplicate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC operatorului economic PPC ENERGIE S.A. fosta Enel Energie SA , respectiv a amenzii contraventionale in valoare de 52.019.254,19 lei 10.403.850,83…

- Premierul Marcel Ciolacu a depus, impreuna cu Nicolae Ciuca, un proiect de lege pentru combaterea evaziunii fiscale din Romania. In urma cu cateva zile, Ciolacu avea un mesaj dur pentru evazioniști și ii amenința spunandu-le ca ”vin peste voi!”.CONSULTAȚI AICI INTREAGA LEGE ”Am decis ca, impreuna…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, consumatorii achiziționeaza cadouri sub forma de bijuterii și pietre prețioase. In acest context, InfoCons vine cu cateva sfaturi utile in sprijinul celor care doresc sa surprinda persoana iubita pentru achiziționarea bijuteriilor și pietrelor prețioase. Pietrele prețioase…

- ANPC inființeaza o structura noua pentru autorizarea și controlul operatorilor de credite. Proiect, la Ministerul Economiei Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va inființa o structura noua, care se va ocupa cu autorizarea și controlul operatorilor de credite. Pentru funcționarea…

- Din punct de vedere al posesiilor materiale, achiziționarea unei mașini este a doua cea mai importanta dupa cumpararea unei locuințe. Prin urmare, și achiziționarea unei mașini second-hand reprezinta un angajament financiar semnificativ. Din pacate, recent, piața auto din Romania a dat din nou dovada…