Teoria ca teoria, dar în ­practică… ­Direcţia Silvică Prahova excelează! F.T. Sunt mai mult de doua saptamani pana la debutul oficial al campaniei de impaduriri „Luna Plantarii Arborilor”. Va fi in perioada 15 martie – 15 aprilie, cand direcțiile silvice din țara vor „raporta”, saptamanal, cate hectare de teren au fost „inverzite”. Tot timp de o luna, elevi de la diverse instituții de invațamant sau ONG-uri vor posta pe rețele de socializare ca au plantat, ca au asigurat viitorul padurii romanesti Lucru frumos, nimic de zis. Cum scriam, vor fi multe direcții silvice care vor anunata, la saptamana sau la sfasit de luna, ca au efectutat lucrari specifice in campania… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- F.T. “In maximum doua saptamani, se va incheia campania de impaduriri de toamna a Direcției Silvice Prahova”, ne-a informat inginerul Bogdan Savulescu, coordonator Compartiment “Cultura-Refacere” din cadrul instituției. In acest context, ni s-a mai precizat ca la Ocolul Silvic Maneciu – Punctul “Gropșoarele”,…