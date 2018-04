Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a participat, in perioada 20-21 aprilie 2018, la Reuniunea de Primavara a Grupului Bancii Mondiale (BM) si a Fondului Monetar International, la Washington, SUA. "Romania merge in directia buna, reluandu-si cresterea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reiterat fata de Fondul Monetar International (FMI) respectarea angajamentului Romaniei de a mentine deficitul bugetar sub 3%, la o intalnire cu directorul departamentului pentru Europa al FMI, Poul Thomsen, la Washington, indicand o crestere economica…

- Romania isi va respecta angajamentele asumate cu institutiile financiare internationale de a mentine deficitul sub 3%, iar masurile luate in anul 2018 vor asigura atat pentru acest an cat si in viitor o crestere economica sustenabila, a declarat ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la intalnirea…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…

- Cresterea economica s-ar putea tempera in acest an la 4,4%, fata de 6,9% anul trecut, si la 3,6% in 2019, pe masura ce Ministerul Finantelor, condus de Eugen Teodorovici, ar putea aplica o politica fiscala mai restrictiva, incercand sa mentina sub control deficitul bugetar prin taierea investitiilor…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca legislatia privind evaziunea fiscala ar trebui schimbata, pentru ca investitorii sa nu mai fie speriati ca pot face puscarie in Romania pentru asa ceva: daca sunt prinsi, dau banii inapoi si scapa. "Acest subiect al prevenirii si…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei.…