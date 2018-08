Teodorovici anunta pentru saptamana viitoare rectificarea bugetara, cu sau fara avizul CSAT

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat, marti, ca in cazul in care nu primeste in cursul zilei un raspuns de la Administratia Prezidentiala privind convocarea CSAT pe tema rectificarii bugetare, Guvernul va solicita aceasta convocare. Teodorovici a spus ca, in mod normal, saptamana viitoare…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii - CSAT.Avizul de la CSAT este in curs de a fi obținut, urmand sa fie obținut…

- Avizul de la CSAT este in curs de a fi obtinut, urmand sa fie obtinut printr-o procedura scrisa, iar, daca nu va fi trimis, Executivul va trimite o solicitare. Ministrul Finantelor sustine ca nu poate exista un blocaj in adoptarea rectificarea bugetarii, in cazul in care nu va exista un consens in CSAT.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii - CSAT.

- In urmatoarea sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care ar putea avea loc in august, va fi luata in discutie si cererea de mentinere a protectiei Serviciului de Paza si Protectie (SPP) facuta de fosta sefa DNA, Codruta Kovesi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.

- Comisia Europeana a decis joi, 19 iulie, sa trimita scrisori de punere in intarziere (n.a prima etapa a procedurii de infringement) catre Romania și alte 16 state membre, solicitandu-le sa transpuna integral in legislația naționala primul act din legislația UE privind securitatea cibernetica, așa numita…

- Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice a fost declarata neconstitutionala in ansamblul ei de catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) deoarece Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), se arata…

- Premierul Viorica Dancila participa miercuri dimineața, înainte de moțiunea de cenzura din Parlament împotriva Guvernului pe care îl conduce, la ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) convocata de președintele Iohannis.