Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a relatat ca 10 dintre cei 16 membri ai familiei sale s-au imbolnavit, avand aceleași simptome care par o forma de enterocolita, potrivit acestuia. Odata cu incheierea vacanțelor și revenirea elevilor in școli, a crescut numarul imbolnavirilor. Saptamana trecuta au fost inregistrate in Romania…

- Romanii intampina dificultați cu plata utilitaților, iar proprietarii de locuințe au probleme cu deteriorarea gospodariilor, scrie Ziare.com, care citeaza ancheta „Condițiile de viața ale populației din Romania in anul 2022”, realizata de catre Institutul Național de Statistica (INS).Un procent de 18,5%…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Eugen Apjok, a declarat, dupa debutul nefericit al „stejarilor” la Cupa Mondiala din Franta, 8-82 cu Irlanda, ca sunt mari diferente la toate capitolele intre cele doua reprezentative si ca se va concentra acum asupra unui alt meci „de foc”, cel cu Africa de…

- Dupa Florin Prunea, Viorel Moldovan și Florin Raducioiu, Adrian Ilie, un alt fost mare internațional, a criticat in termeni duri prestația Romaniei cu Israel, scor 1-1. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. ...

- Comunicat de presa | Diploma de excelența primita de Municipiul Alba Iulia la Forumul Orașelor Verzi Comunicat de presa | Diploma de excelența primita de Municipiul Alba Iulia la Forumul Orașelor Verzi Municipiul Brașov gazduiește in perioada 4-10 septembrie cea de-a treia ediție a Forumului Orașelor…

- In zilele de 7 și 8 septembrie 2023, la orele 11, in Sala Marii Uniri (Bulevardul Revoluției, nr. 81) se vor desfașura conferințele „Comunism, democrație,... The post Conferințele „Comunism, democrație, civism și centralizare, descentralizare, regionalizare. Este posibil un alt model de dezvoltare in…

- Incidentul a avut loc pe 4 august 2023, informeaza Europa Press. Conform Serviciul de Reclamații Erreklamatu, 15 persoane au fost nevoite sa ramana la sol. Printre acestea și doi angajați ai unei companii din Guipuzcoa, care erau pregatiți sa zboare cu un avion al companiei Lufthansa de la Cluj-Napoca…

- Pe sensul de intrare in Romania au fost 142.916 de persoane, dintre care 17.016 de cetateni ucraineni.Prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat, 21 august 2023, formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 351.600 de persoane, cetateni…