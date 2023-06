Teo Peter Jr. revine cu un disc nou, dar și propria pălincă. Unde se găsește băutura oficială Altar Teo Peter Jr, duce mai departe numele tatalui sau, legendarul muzician clujean, din punct de vedere al activitații muzicale. In plus, rockerul propune ceva un pic mai ințepator și aprig decat riffurile taioase ale trupei sale, Altar. Daca alți colegi din breasla muzicala și-au lansat propriul sortiment de bere ori vin, Teo Peter& Co. pariaza pe ceva mai strașnic, propria palinca. Pe scena muzicala din 32 de ani, cea mai longeviva trupa metal de la noi, Altar, formația lui Teo Peter Jr., a lansat un nou album, ”Rapsodia Romaneasca”, dar și palinca Altar. Teo Peter Jr. revine cu un disc nou și propria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Taximetristii din Piatra-Neamt nu s-au putut alatura protestului organizat astazi, 20 iunie, de colegii lor din alte 29 de judete pentru ca liderul Ioan Lazaroaia a decedat acum 4 luni si inca nu a fost numit un inlocuitori, nici macar cu statut de interimar. Pentru a se alatura protestului, taximatristii…

- Turistii vor avea la dispozitie din 16 iunie, 32 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de pe litoralul Marii Negre si cu Delta Dunarii, pana in 10/11 septembrie. Astfel, toate regiunile tarii vor fi conectate in perioada verii cu destinatiile de vacanta cele…

- Universitatea Transilvania este inclusa și in acest an, in clasamentul Times Higher Education Impact Ranking. In total sunt 17 universitati din Romania incluse in acest an, in clasamentul global Times Higher Education Impact Ranking, publicat joi, potrivit Edupedu.ro . Clasamentul ierarhizeaza universitațile…

- George Marin In acest final de saptamana s-au disputat mai multe turnee finale in campionatele juniorilor. In turneul „Valoare”- cu cea mai puternica reprezentare prahoveana, cea a fetelor junioare III – finala mica s-a disputat intre echipele ploieștene CSM și Academia Junior, urmand ca pentru titlul…

- • Aceasta va ajunge la Detasamentul de pompieri Mizil F.T. La sfarsitul saptamanii trecute, in dotarea parcului auto al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Serban Cantacuzino” Prahova a intrat o autospeciala moderna, cu o capacitate de 10.000 de litri. In fapt, potrivit reprezentantilor…

- Universitatea Transilvania din Brasov se afla in topul celor mai bune universitați din Romania . Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București raman cele mai bune instituții de invațamant superior din Romania, conform clasamentului…

- ”Retailerul roman de optica Lensa inaugureaza 10 ani de activitate, cu o cifra de afaceri cumulata de peste 317 de milioane de lei in perioada mai 2013 – decembrie 2022. In 2022, Lensa a consemnat o crestere a cifrei de afaceri de 70% fata de 2021, ajungand la venituri totale de peste 134 de milioane…

- Romania a fost zguduita de cutremure, luna trecuta. Potrivit INFP, județul Bistrița-Nasaud este printre cele mai sigure județe din țara, in caz de cutremur. In luna februarie, Romania a fost zguduita de mai multe cutremure. Zona neobișnuita in care au avut loc și magnitudinea lor au facut ca undele…