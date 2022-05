Tentativă de viol în scara unui bloc din Craiova Politistii de la Sectia 3 au dispus, miercuri, retinerea unui craiovean de 28 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de tentativa de viol. Potrivit oamenilor legii, miercuri dupa-amiaza, suspectul ar fi incercat sa violeze o femeie de 45 de ani. Incidentul a avut loc in scara unui bloc din Craiova, unde femeia facea curatenie. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca incidentul a fost sesizat chiar de victima tentativei de viol. „In dupa amiaza zilei de ieri, politistii Secției 3 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie de 45 ani, din Craiova, cu privire la faptul ca un barbat ar fi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

