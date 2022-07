Tentativa de omor in zona ICIL, din Constanta! Anuntul procurorilor Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a dispus trimiterea in judecata a inculpatului S.C.C., de 22 de ani, din judetul Arad, pentru pentru savarsirea infractiunii de omorul art.188 NCP .Probatoriul administrat in cauza a relevat ca, la data de 06 iulie 2022, in jurul orei 16.30, in timp ce se afla pe bulevardul I.C. Bratianu zona Icil, din municipiul Constanta, inculpatul ar fi injunghiat un alt tanar, de 27 de ani, tot din judetul Arad.Deplasati la fata locului, polit ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

