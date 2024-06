Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii invitați la concertul de Ziua Copilului de la Medgidia au primit mesaje de amenințare cu moartea. Ei au depus plangere la Poliție. Organizatorii evenimentului au decis sa intareasca securitatea.Spectacolul este organizat sambata de Primaria Municipiului Medgidia.

- Louis Tomlinson și Tom Grennan vin pentru prima data la festivalul UNTOLD. Zerb, Milky Chance, Steve Aoki, Nicky Romero, Blasterjaxx, Jax Jones, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan și Tujamo sunt noile nume confirmate pentru UNTOLD 2024.

- Ediția din acest an a Flight Festival va avea loc in perioada 21 – 23 iunie 2024, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Organizatorii au anunțat programul complet pentru evenimentul din acasta vara.

- Organizatorii au anunțat ca pe scena celei de-a șasea ediții a Festivalului VIBE de la Targu Mureș, care va avea loc in perioada 4-7 iulie 2024, vor fi prezenți superstarul american Jason Derulo, Dubfire, Traumer, Alan Fitzpatrick și multe alte vedete internaționale. Artistul american de renume mondial,…

- La inceputul primaverii, de 44 de ani, Sebeșul și Lancramul iși invita oaspeții prețuiți pentru a cladi impreuna o noua ediție a Festivalului „Lucian Blaga”, aici fiind obarșia evenimentului care se ivea in lumina in anul 1981, aducand „Lauda semințelor, celor de fața și in veci tuturor!”. Fondat in…

- Probleme la CODRU Festival. Deși din descriere, evenimentul este unul intemeiat pe valori precum „ecologism”, „etica”, „libertate”, „comunitate” – dupa cum este precizat pe site-ul de prezentare – mai mulți colaboratori spun ca nu au fost platiți nici pana acum, la final de aprilie, pentru serviciile…

- Organizatorii festivalului Embargo au anunțat ca ediția a 5-a a festivalului se va desfașura la Casa Tineretului din Timișoara și Dudeștii Vechi, locul unde s-a desfașurat și prima ediție a acestei manifestari, in anul 2018. „EmbargoFest2024, ediția cu numarul 5, se va desfașura in 8 iunie, sambata,…

- @ Aproape 90 de copii de toate varstele s-au intrecut la o noua ediție a Festivalului ”Șah in școala” O noua ediție a proiectului Festivalul ”Șah in școala” a fost gazduita de centrul comercial DN1 Value Centre, din Balotești, ocazie cu care au intrat in competiție aproape 90 de copii de toate varstele,…