- Momente de fericire pentru Ana Baniciu și Edy Kovacs! Cei doi au devenit proaspeți parinți pentru prima data. Bebelușul a venit pe lume astazi, 4 iunie 2024. Ana Baniciu a devenit mama Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt in culmea fericirii, dupa ce a venit pe lume primul lor copil. Medicii au anunțat-o…

- Apar detalii șocante in cazul fetiței ucise din Dolj. Verișorul adolescent al micuței de doar doi ani, gasita moarta intr-o rapa dupa ce disparuse de acasa, este principalul suspect de crima. Baiatul de 15 ani și parinții sai au fost ridicați și duși la audieri. Oamenii legii au schimbat și incadrarea…

- „Aștept și video filmat pe ascuns cu mine de la primul matineu la gradinița”. Astfel a reacționat deputatul PAS, Radu Marian, cu privire la filmulețele, devenite virale pe rețele, in care acesta apare dansind sau cintind in localuri. Astfel, recent pe rețelele de socializare au fost distribuite imagini…

- Luis Gabriel și Haziran se mandresc cu un baiețel adorabil. Joseph Luis Tiago a inceput sa vorbeasca și sa mearga. Imaginile adorabile cu micuțul au induioșat inimile fanilor. Iata cat de mult a crescut.

- Bebe Ionescu, fostul socru al Elenei Basescu, filmat in ipostaze rare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca, deși tatal lui Bogdan Ionescu are milioane de euro in cont, ii plac activitațile de om de rand.

