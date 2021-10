Tentativă de lovitură de stat în Sudan: Miniștrii și alți demnitari arestați ​Miniștrii și membrii civili ai consiliului de stat au fost arestați luni de armata, în Sudan, unde se deruleaza o lovitura de stat, relateaza Reuters și The Guardian.



Informația privind arestarile a fost publicata pe Facebook, principalul grup politic prodemocrație transmițând ca cel puțin cinci oficiali guvernamentali au fost reținuți. Grupul Asociația Profesioniștilor din Sudan a facut apel la populație sa iasa în strada pentru a protesta fața de lovitura de stat.



Grupul mai spune ca internetul și semnalul telefoanelor mobile au picat în multe regiuni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

