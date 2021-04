Tensiunile dintre Harry și Meghan și Familia Regală ar putea schimba structura monarhiei britanice Experții cred ca tensiunile dintre cuplul Harry și Meghan și Familia Regala ar putea sa dea peste cap structura „arhaica” a monarhiei britanice, conform Daily Mail . Interviul pe care Harry și Meghan l-au oferit lui Oprah, facand senzație la nivel global, ar putea reprezenta o amenințare la adresa unei posibile ascensiuni la tron a Prințului Charles, conform scriitoarei Anna Pasternak. Harry și Meghan au acuzat Familia Regala de rasism instituționalizat, povestind ca unul dintre membrii familiei chiar i-a intrebat ce culoare va avea pielea lui Archie pe vremea cand Meghan era insarcinata. Mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, soția Prințului Harry nu va participa la innmormantarea Prințului Philip, dar va omagia intr-un mod unic trecerea in neființa a Ducelui de Edinburgh. Ce a pregatit fost actrița.

- Justin Welby, liderul spiritual al Bisericii Anglicane, i-a indemnat vineri pe britanici sa se roage pentru regina Elisabeta a II-a sau sa ii transmita condoleantele lor, cu o zi inainte de funeraliile sotului suveranei, printul Philip, informeaza Reuters. Printul Philip, duce de Edinburgh, care s-a…

- Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a murit pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani, va fi inmormantat sambata, 17 aprilie, intr-o ceremonie ce va avea loc la Capela St. George a Castelului Windsor incepand de la ora locala 15:00 (17:00 ora Romaniei, n.r.). Funeraliile…

- O ninsoare de primavara a cazut luni peste Castelul Windsor, unde regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se afla in doliu dupa imensul gol lasat de decesul printului Philip, sotul sau timp de 73 de ani, relateaza Reuters. Printul Philip, duce de Edinburgh, care i-a fost alaturi de-a…

- Printul Philip, sotul de peste sapte decenii al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, desedat, astazi la varsta de 99 de ani, a jucat un rol cheie in dezvoltarea monarhiei moderne in Marea Britanie.

- Conform Hotnews , comentariile prințului William au fost facute in timpul unei vizite in Londra de Est, acesta precizand de asemenea ca nu a discutat cu fratele sau dupa interviul difuzat de CBS in SUA, dar ca urmeaza sa o faca.Marți, regina Elisabeta a II-a i-a asigurat pe prințul Harry și pe soția…