Tensiuni uriașe la nivel mondial: SUA și Coreea de Sud au lansat, miercuri, patru rachete Testul a fost al doilea exercitiu al aliatilor in mai putin de 24 de ore, dupa un test de lansare provocator marti dimineata de catre vecina Coreea de Nord, care a lansat o racheta balistica fara avertisment deasupra Japoniei, intr-o escaladare semnificativa a programului sau de testare a armelor. SUA si Coreea de Sud au raspuns initial provocarii cu un exercitiu de bombardament de precizie marti, care a implicat un avion de vanatoare sud-coreean F-15K care a tras doua munitii aer-sol asupra unei tinte virtuale intr-un poligon de tragere la vest de Peninsula Coreeana, potrivit sefilor sud-coreeni. Aliatii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

