Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea Uniunii si pregatirea sa pentru primirea de noi membri a fost discutata la reuniunea informala a Consiliului European. De asemenea, s-au abordat temele majore ale momentului – precum apararea, migratia, rezilienta, competitivitatea, angajamentul global al Uniunii si sprijinul pentru Ucraina.…

- Opozitia Poloniei si Ungariei fata de pactul UE privind migratia a impiedicat adoptarea unei declaratii finale comune a summitului european de la Granada, care sa includa si acest subiect. "Sunt responsabil de securitatea Poloniei. Ca politician responsabil, resping oficial tot paragraful cu concluziile…

- Opozitia Poloniei si Ungariei fata de pactul UE privind migratia a impiedicat adoptarea unei declaratii finale comune care sa includa si acest subiect la summitul european desfasurat vineri in orasul spaniol Granada, astfel ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, a publicat o declaratie…

- Paza de coasta spaniola a salvat vineri, la primele ore ale diminetii, 262 de migranti aflati in trei barci cu care incercau sa ajunga in Insulele Canare, in contextul unei cresteri a numarului de traversari si in timp ce liderii Uniunii Europene s-au reunit la Granada pentru a incerca sa gaseasca mijloace…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat vineri ca se va opune in continuare pactului Uniunii Europene pentru migratie. Anunțul Poloniei vine la o zi dupa ce și Ungaria a transmis aceeași decizie impotriva pactului pentru migrație.

- Polonia ar putea interzice importurile mai multor produse alimentare ucrainene, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a avertizat Kievul impotriva escaladarii unei dispute privind importurile de cereale, in timp ce Varșovia iși inasprește poziția inaintea alegerilor din octombrie,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunțat duminica intr-un videoclip publicat online ca referendumul va coincide cu alegerile parlamentare din 15 octombrie. Migrația și securitatea vor fi subiecte centrale ale alegerilor in care partidul de guvernamant al lui Morawiecki, „Lege și Justiția” (PiS),…

- Un grup de o suta de soldați din gruparea rusa Wagner s-a apropiat de orașul belarus Grodno, in apropiere de granița cu Polonia, a declarat sambata premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters și Mediafax.Polonia, fosta membra a Pactului de la Varșovia, care este membru cu drepturi depline…