Tensiuni între Rusia şi Slovacia. Vaccinul Sputnik e la mijloc Oficialitatile de la Moscova cer Slovaciei sa returneze sute de mii de doze de vaccin rusesc, dupa ce autoritatile de la Bratislava au ridicat semne de intrebare privind dozele primite. Slovacia a importat 200.000 de doze de vaccin Sputnik, desi acesta nu a fost aprobat la nivel european, dar inca nu a inceput sa administreze serul populatiei. Cumpararea dozelor a dus la demisia premierului Igor Matovici, care a luat decizia fara a se consulta cu partenerii de guvernare. Apoi autoritatile sanitare au inceput sa analizeze vaccinul primit. Acum acuza ca serul care a ajuns in Slovacia este diferit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

