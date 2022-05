Stiri pe aceeasi tema

- Garzile Revolutionare din Iran au retinut doua petroliere grecesti in Golf, argumentand ca navele nu au respectat reglementarile maritime, conform unui comunicat dat publicitatii vineri, transmite dpa.

Garzile Revolutionare din Iran au retinut doua petroliere grecesti in Golf, argumentand ca navele nu au respectat reglementarile maritime, conform unui comunicat dat publicitatii vineri, transmite dpa preluat de agerpres.

- Gardienii Revolutiei din Iran au anuntat, vineri dupa-amiaza, capturarea a doua petroliere din Grecia, in Golful Persic, dupa ce autoritatile elene au blocat, la solicitarea Statelor Unite, o nava iraniana, in Marea Mediterana.

Ministerul grec de Externe a declarat vineri ca a facut un "demers de protest" catre Turcia in urma "incalcarii fara precedent a suveranitații Greciei de catre doua avioane de lupta turcești", potrivit AFP.

- Protestatarii chilieni s-au ciocnit cu poliția dupa ce un protest de 1 Mai a devenit haotic pe strazile din Santiago duminica. Poliția a tras cu tunuri cu apa și gaze lacrimogene in timp ce protestatarii au aruncat cu pietre și cocktail-uri Molotov catre vehiculele poliției in timpul protestului din…

- 1 mai muncitoresc este sarbatorit cu proteste in Grecia. Mii de oameni s-au strans in fața Parlamentului din Atena, nemulțumiți de traiul din ce in ce mai scump, cauzat de criza care a afectat intreaga Europa.Protestul este organizat de cel mai puternic sindicat al muncitorilor din Grecia. Opoziția…

Cele mai afectate sunt persoanele care sunt nevoite sa faca naveta intre insulele grecești. Navele și feriboturile raman blocate in porturi, din cauza grevei de 24 de ore a angajaților.

- La data de 22 martie a.c., in urma probatoriului administrat, politistii Serviciului Rutier Ilfov au retinut 10 persoane, banuite de comiterea savarsirii infractiunilor de fals intelectual si abuz in serviciu.Potrivit reprezentantilor IPJ Ilfov, in cauza este vorba despre 6 femei si 4 barbati, cu varste…