Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a tras sambata peste 60 de obuze de artilerie in apropiere de insula sud-coreeana Yeonpyeong, a anuntat armata sud-coreeana, la o zi dupa ce Phenianul a lansat tiruri de artilerie care au declansat un raspuns al Seulului cu exercitii cu munitie reala in regiune, relateaza AFP, conform…

- Ambasada Chinei in Myanmar a indemnat joi cetațenii sai sa plece cat mai curand posibil din zona Laukkai, nordul Myanmarului, invocand riscuri de securitate in creștere, noteaza Mediafax.Armata din Myanmar se confrunta cu atacuri coordonate ale rebelilor in nordul țarii, in cea mai mare provocare…

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au transmis joi ca Hamas a lansat mai multe rachete asupra Israelului dintr-o zona desemnata drept "zona umanitara" in sudul Fasiei Gaza, publicand in acelasi timp dovezi ce ar atesta traiul de lux al liderilor gruparii islamiste palestiniene.

- China a inceput sambata exercitii militare de-a lungul granitei sale cu Myanmar si a cerut cetatenilor sai sa paraseasca de urgenta nordul acestei tari, afectat de lupte de la sfarsitul lunii octombrie, potrivit AFP.

- China a inceput sambata exercitii militare de-a lungul granitei sale cu Myanmar si a cerut cetatenilor sai sa paraseasca de urgenta nordul acestei tari, afectat de lupte de la sfarsitul lunii octombrie, potrivit AFP.Confruntarile s-au intensificat in special in zonele vaste din nordul statului Shan…

- ”Militarii din Regimentul 74 PATRIOT se pregatesc, in poligonul din Capu Midia, pentru primele trageri reale cu sistemul PATRIOT intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020. Sistemul de rachete sol-aer PATRIOT este utilizat pentru combaterea amenintarilor, prin identificarea, urmarirea si…

- Armata israeliana a anuntat ca mai multi civili din nordul Israelului au fost raniti dupa ce duminica au fost lansate rachete antitanc de peste granita cu Libanul, relateaza CNN, citat de stiripesurse.roCu putin timp in urma, teroristii au lansat rachete antitanc spre zona Dovev din nordul Israelului.…

- Forțele de Aparare Israelului spun ca au ucis una dintre figurile de top din aparatul de producție de arme al Hamas intr-un atac aerian peste noapte.Armata și Shin Bet spun ca Muhsin Abu Zina a fost „unul dintre liderii producției de arme” pentru Hamas și s-a specializat in fabricarea de „arme strategice…