- Aproximativ 100 de suceveni au organizat un protest spontan impotriva liderului AUR George Simion. Totul s-a intamplat astazi dupa amiaza in timpul manifestației organizate de AUR in centrul Sucevei pentru a marca Ziua Unirii Principatelor Romane la care era prezent și liderul acestui partid, George…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat in discursul ținut miercuri, la ceremonia organizata cu prilejul implinii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane, la Iasi, ca Romania nu va ajunge pe mana demagogilor si a populistilor pentru ca destinul Romaniei este sa fie parte…

- Partidul condus de George Simion a organizat și anul acesta la Iași, cu ocazia zilei de 24 ianuarie, Marșul Unirii pe strazile capitalei Moldovei. Peste 4000 de persoane au participat la marșul organizat de AUR, care a pornit din Piața Unirii și s-a oprit in fața Palatului Culturii din Iași. Pe traseu,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, transmite la 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane ca "trebuie sa reflectam la evenimentele de atunci si sa ne asumam responsabilitatile pe care le avem ca oameni de stat, functionari sau simpli cetateni" si ca "avem obligatia de a apara Romania si valorile…

- Doar ca atunci cand alegem sa ne expunem online, toate aceste informații pot fi la indemana oricui, sporind șansele riscului de furt din locuințe. Ceea ce postam online poate fi interpretat și ca o invitație deschisa pentru hoți, facandu-ne mai vulnerabili. Insa, din pacate, adevarul e ca vorbim prea…

- George Simion a declarat joi ca toate acordurile acorduri Romaniei privind exploatarea resurselor naturale ale solului si subsolului trebuie reanalizate. Romania are bogatii de care piata globala are nevoie, insa trebuie exploatate in interesul cetatenilor romani, a mai spus presedintele AUR. „Daca…

- Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, duminica, in legatura cu intrarea Romaniei in Spatiul Schengen, ca accederea doar cu spatiul aerian nu va rezolva "nici pe departe" cozile pe care trebuie sa le indure transportatorii romani. "Problema cea mai mare cu privire la Spatiul Schengen, acolo…

- Sorin Constatinescu s-a retras din AUR. Se inscrisese in urma cu trei zile, dar George Simion spune ca i-a fost amenințata familia. Intr-un mesaj postat pe Facebook, Constantinescu afirma ca a decis sa faca ”un pas inapoi”. ”Aceste cateva zile care s-au scurs de la postarea domnului George Simion m-au…