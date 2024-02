Incidente la mitingul anti extremism de la Suceava. Omul Dianei Șoșoacă, scos cu forța de jandarmi de lângă scenă Astfel, din imagini reiese ca Necsulescu a fost scos de jandarmi din multimea care participa la un miting impotriva extremismului organizat in centrul municipiului Suceava de presedintele organizatiei judetene a PNL.Presedintele Consiliului Judetean Suceava Gheorghe Flutur a prezentat, duminica, un decalog de lupta impotriva extremisului in cadrul unui miting organizat impotriva acestui curent. El a precizat ca oameni prezenti au scandat „Nu dati like-uri la lichele, vor veni vremuri mai grele” si a precizat ca mesajul trebuie sa fie de pace, dar a avertizat “sa nu ne ia cineva de prosti ca uitam… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

