Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a majorat miercuri fluxurile de gaze spre Europa via Polonia si Belarus, precum si prin Ucraina, atenuand unele dintre temerile privind inasprirea livrarilor inaintea iernii si reducand preturile, transmite Reuters. Saptamana trecuta, fluxurile scazute spre Europa si inversarea fluxurilor…

- Cateva mii de persoane au demonstrat duminica, la Varsovia, impotriva respingerii migrantilor care se practica la frontiera Uniunii Europene, intre Polonia si Belarus, relateaza AFP preluat de agerpres. Din luna august, mii de migranti, originari in majoritate din Orientul Mijlociu si Africa, incearca…

- Polonia intenționeaza sa cheltuiasca peste 1,6 miliarde de zloti (aproximativ 404 milioane de dolari sau 253 de milioane de euro) pentru construirea unui zid la granita cu Belarus, in incercarea de a stavili afluxul de migranti care incearca sa treaca granita. ”Numarul tentativelor de trecere a frontierei…

- Peste 400 de migranți in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze, au anuntat astazi, polițiștii cu rol de prevenire a traficului de migranți, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cei mai mulți dintre ei proveneau din Siria și Yemen. Unii dintre ei au…

- Peste 400 de migranți in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze, au anuntat astazi, polițiștii cu rol de prevenire a traficului de migranți, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cei mai mulți dintre ei proveneau din Siria și Yemen. Unii dintre ei au…

- Corpurile a patru persoane, aparent migranti, au fost descoperite la frontiera dintre Polonia si Belarus, au anuntat autoritatile din cele doua tari, pe fondul unor tensiuni tot mai mari in problema migratiei, relateaza AFP, potrivit news.ro. Cateva mii de migranti, majoritatea originari din…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a indemnat Polonia sa primeasca un grup de migranti din Orientul Mijlociu care sunt blocati la frontiera cu Belarus de peste doua saptamani, informeaza marti AFP. UNHCR s-a declarat "ingrijorat de informatiile alarmante" cu privire…

- Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) a indemnat Polonia sa primeasca un grup de migranti din Orientul Mijlociu care sunt blocati la frontiera cu Belarus de peste doua saptamani, informeaza marti AFP. UNHCR s-a declarat "ingrijorat de informatiile alarmante" cu privire la acest…