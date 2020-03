Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia jucatorilor profesionisti de tenis (ATP) a anuntat joi suspendarea tuturor turneelor din urmatoarele sase saptamani, in conditiile pandemiei de coronavirus, scrie dpa. Turneele din ATP Tour si ATP Challenger, inclusiv din saptamana 20-27 aprilie au fost anulate. Astfel,…

- Este vorba despre prima persoana decedata pe insula, niciun alt deces nu a fost inregistrat in Irlanda de Nord. Autoritatile nu au oferit nicio informatie despre varsta sau conditiile fizice ale persoanei decedate, o conferinta de presa fiind prevazuta in aceasta seara. "Continuam eforturile pentru…

- Presedintele Federatiei Internationale de Tenis, David Haggerty, a anuntat ca in contextul epidemiei de Covid-19 s-a luat decizia de a se amana atat turneul final al Fed Cup, programat in perioada 14-19 aprilie la Budapesta, cat si intalnirile din play-off-ul Fed Cup, din 17 si 18 aprilie.

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit in presa australiana despre amanarea Indian Wells și despre problemele pe care coronavirus le ridica in tenisul profesionist. CONTEXT: Organizatorii au anulat Indian Wells, turneul care trebuia sa inceapa ieri, din cauza epidemiei de coronavirus din…

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a anuntat ca se plaseaza in carantina, ca masura de precautie, si si-a suspendat intreaga activitate politica in Portugalia si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, relateaza AFP.

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…

- Unele ferme avicole din provincia chineza Hubei, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, vor trebui sa eutanasieze puii, deoarece noile reglementari emise pentru a tine sub control boala au paralizat transportul furajelor si al animalelor vii spre abatoare, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Un maraton care urma sa aiba loc peste doua saptamani la Hong Kong a fost anulat sambata pe fondul temerilor privind raspandirea noului coronavirus, au anunțat organizatorii evenimentului, citați de CNN, potrivit MEDIAFAX.De asemenea, organizatorii au anunțat ca cei 70.000 de participanți…