- Jucatorul olandez de tenis Tallon Griekspoor (24 ATP, principal favorit) a fost eliminat duminica in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Astana (Kazahstan), dotat cu premii totale de 1.017.850 euro, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 6-4, 4-6, 6-3, in fata americanului Sebastian Korda…

- Ultimul turneu ITF de seniori organizat in acest an in Romania s-a incheiat in weekend la Arad cu o finala maraton. Tenismanul roman Vlad Andrei... The post Triumf ceh la turneul de tenis de la Arad, dupa o finala de 193 de minute! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Jucatorul olandez de tenis Tallon Griekspoor (24 ATP, principal favorit) s-a calificat sambata in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Astana (Kazahstan), dotat cu premii totale de 1.017.850 euro, dupa ce l-a eliminat in trei seturi, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-1, pe japonezul Sho Shimabukuro…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a castigat turneul US Open, dupa ce l-a invins in finala pe rusul Daniil Medvedev, cu 6-3, 7-6 (7/5), 6-3, duminica, la New York, astfel ca a egalat recordul absolut de titluri de Mare Slem (24), detinut de australianca Margaret Court din 1973,

- Tenismanul roman Cezar Cretu s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Constanta, Bright Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins pe italianului Pietro Marino, cap de serie numarul opt, cu 6-1, 7-5, potrivit Agerpres.Cretu, principalul favorit, a obtinut…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (5 ATP, principal favorit) a castigat turneul ATP 250 de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale de 852.480 de dolari, dupa ce l-a invins sambata seara in finala, in doua seturi, 6-3, 6-4, pe australianul Alex De Minaur (19 ATP, favorit nr. 5).Tsitsipas…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in penultimul act pe Filip Cristian Jianu, al doilea favorit, cu 6-7 (4/7), 6-3, 6-2, anunța Agerpres.Copil…

- Atletul Andrian Mardare a ciștigat turneul Europe Silver Meeting de la Madrid. Elevul lui Valeriu Lungu a avut patru aruncari peste 80 de metri, cea mai buna fiind 81,49. Atletul i-a intrecut pe ungurul Norbert Rivasz-Toth (78.39) și germanul Maurice Voigt (77.21), scrie Olympic.md Tot in aceasta luna,…