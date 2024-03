Stiri pe aceeasi tema

- "1 MILIARD DE EURO fonduri europene atrase in București, in cei patru ani cat am fost primar general, impreuna cu echipa social-democrata. Capitala trebuie sa profite la maximum de fondurile nerambursabile puse la dispoziție de Uniunea Europeana. Echipa social-democrata este pregatita sa aduca și mai…

- Un barbat din Sectorul 4 a reclamat la politie ca, in cursul zilei de sambata, i-a fost furat din locuinta un seif metalic, ce continea mai multe bunuri si sume de bani, in diferite valute, dupa ce, in prealabil, ar fi primit un apel prin care a fost anuntat ca i-ar fi fost lovit autoturismul.

- Totul s-a petrecut la scurt timp dupa miezul noptii.Pompierii au reusit sa stinga iuncendiul de la restaurantul din Sectorul 6 al Capitalei. Din fericire, nimeni nu a fost ranit deoarece restaurantul era inchis in momentul producerii incendiului.Misiunea a fost insadificila din cauza fumului negru si…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat marti ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca transporta drone iraniene folosite de armata rusa in conflictul cu Kievul, noteaza AFP, citat de Agerpres. „Marea nava de debarcare Novocerkassk” a fost „distrusa” de pilotii fortelor aeriene,…

- Rusia, dependenta de aeronavele de fabricație straina, a trebuit sa-și susțina sectorul aviatic pe linia de plutire bagand mana adanc in fondurile de rezerva naționale. Statul a acordat aviației peste 1 trilion de ruble (12 miliarde de dolari) subvenții și imprumuturi, de cand sancțiunile Occidentului,…

- Un barbat a fost gasit inecat vineri, 15 decembrie, in lacul din Parcul Herastrau. Trupul acestuia a fost scos din apa de scafandrii de la SMURD si dus la INML pentru efectuarea necropsiei.„La data de 15 decembrie 2023, in jurul orei 12.40, Secția 2 Poliție fost sesizata, prin sistem 112, de catre un…

- Scene șocante la 'Obregia': O pacienta din spital și a dat focO pacienta din Spitalul Obregia și-a dat foc, marți, suferind arsuri pe 30 la suta din suprafața corpului. La data de 13 decembrie 2023, in jurul orei 12.00, Secția 15 Poliție a fost sesizata prin apel 112, cu privire la faptul…

- ANRE a transmis precizari cu privire la activitatea de control care urmareste respectarea de catre operatorii economici din sectorul energiei electrice si gazelor naturale a reglementarilor emise, precum si a obligatiilor prevazute de legislatia nationala in domeniu ”La momentul actual sunt in derulare…