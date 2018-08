Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romana formata din Irina Begu si Andreea Mitu a castigat, duminica, trofeul in proba de dublu a turneului de tenis BRD Bucharest Open, dupa ce a invins in finala cuplul Danka Kovinic Muntenegru Maryna Zanevska Belgia cu scorul de 6 3, 6 4, informeaza Agerpres.ro. Pentru Irina Begu aceasta a…

- Jucatorul american de tenis John Isner s-a calificat luni pentru prima oara in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce l-a invins greu in optimi, in trei seturi, 6-4, 7-6 (8), 7-6 (4), pe grecul Stefanos Tsitsipas (35 ATP). La 33 de ani, Isner (10 ATP) atinge…

- Croatul Borna Coric va fi adversarul elvetianului Roger Federer in finala turneului de tenis de la Halle (Germania), dotat cu premii de 1.983.595 euro, datorita abandonului din semifinale a spaniolului Roberto Bautista Agut, care a acuzat probleme la coapsa stanga, la scorul de 3-2 in favoarea sa,…

- Tenismenul elvetian Roger Federer, locul 2 ATP, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte de la Stuttgart, dupa ce l-a invins, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe germanul Mischa Zverev, locul 54 ATP.Acceptat direct in optimi, Federer, cap de serie numarul 1, a avut nevoie…

- Perechea romana Mihaela Buzarnescu/Raluca Olaru s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu a turneului de tenis WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa 7-5, 6-2 cu Xenia Knoll (Elvetia)/Anna Smith (Marea Britanie), in semifinale. Buzarnescu si Olaru au obtinut…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova a fost eliminata de olandeza Kiki Bertens in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-3, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de 6.685.828 euro. Sarapova, 31 de ani, fost lider mondial, acum locul 52 WTA,…

- Simona Halep a fost eliminata in sferturi la Madrid! Simona Halep a fost invinsa de Karolina Pliskova (Cehia) cu 6-4, 6-3, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare 6.685.828 euro.Simona Halep nu pierde locul 1 mondial! Simona Halep va ramane insa…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o pe Carla Suarez Navarro (Spania), numarul 25 mondial, cu 6-2, 6-3. Garcia (24 ani), numarul sapte mondial, s-a…