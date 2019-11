Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa de cuplul german Kevin Krawietz/Andreas Mies cu 7-6 (3), 4-6, 10-6, luni, in primul lor meci din Grupa Max Mirnii a Turneului Campionilor de la Londra. Favoritii numarul trei a obtinut victoria intr-o ora si 43 de minute in fata cuplului cap de serie numarul sase. Krawietz/Mies, care au castigat anul acesta titlul la Roland Garros, pe langa trofeele de la New York si Antwerp, au salvat o minge de set, la 4-5 in mansa inaugurala, dupa ce au fost condusi cu 4-2, pentru ca apoi sa se impuna in tiebreak.…