- Franta si Serbia au primit, sambata, wild card-uri pentru faza finala a Cupei Davis, editia din 2020, informeaza daviscup.com.Cele doua natiuni se vor alatura celor patru semifinaliste din acest an – Canada, Marea Britanie, Rusia, Spania – si celor 12 castigatoare din calificarile din martie,…

- Canada s-a calificat sambata in finala Cupei Davis, competitie care se desfasoara la Madrid, eliminand in semifinale Rusia cu scorul de 2-1. La simplu ambele echipe au izbutit cate o victorie, rusul Andrei Rublev (23 ATP) invingandu-l pe Vasek Pospisil (150 ATP) cu 6-4, 6-4, in timp ce…

- Rusia, Canada, Marea Britanie și Spania au obținut, vineri, calificarea in semifinalele Cupei Davis, care vor avea loc sambata, pe arena "Caja Magica", Madrid, potrivit Mediafax.Prima echipa calificata in semifinale a fost Canada, care a trecut cu 2-1 de Australia. Vasek Pospisil a adus primul…

- Echipa Canadei este prima semifinalista a Cupei Davis, in noua formula a competitiei de tenis masculin pe echipe, dupa ce a invins Australia cu scorul de 2-1, la Madrid. In penultimul act, canadienii vor...

- Canada a invins, joi, cu scorul de 2-1, reprezentativa Australiei si s-a calificat in semifinalele Cupei Davis, competitie care se desfasoara la Madrid, potrivit news.ro.Vasek Pospisil l-a intrecut, cu 7-6 (7), 6-4, pe John Milman, care l-a inlocuit in echipa australiana pe Nick Kyrgios, accidentat.…

- Rafael Nadal, numarul unu mondial, a condus Spania in sferturile de finala ale Cupei Davis, competitia masculina de tenis pe echipe, care are un nou format incepand din acest an, dupa ce ibericii au invins cu 3-0 formatia Croatiei, miercuri seara la Madrid. Puternic sustinut de public, Nadal s-a impus…

- Canada este prima calificata in sferturile de finala ale Cupei Davis, dupa ce a invins cu 2-1 formatia Statelor Unite, marti la Madrid, obtinand astfel cea de-a doua victorie in aceasta competitie rezervata echipelor nationale masculine de tenis. Ca si in confruntarea cu Italia, desfasurata luni, canadienii…

- Rusia, Belgia si Canada au castigat primele intalniri programate luni la Madrid, in cadrul Cupei Davis, traditionala competitie masculina de tenis pe echipe, care se disputa incepand din acest an dupa un nou format. Rusia a dispus cu 3-0 de Croatia, in Grupa B, Belgia s-a impus cu 2-1…