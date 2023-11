Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian a invins-o pe Lola Radivojevic, in trei seturi, scor 7-5, 4-6, 7-5, la intalnirea Romania-Serbia, din Billie Jean King Cup si tricolorele s-au calificat la barajul pentru Grupa Mondiala, potrivit news.ro.Meciul a durat aproape trei ore si jumatate.Tot sambata va avea loc partida…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a invins formatia Serbiei cu scorul de 3-0, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Jaqueline Cristian a intrecut-o pe Lola Radivojevic cu 7-5, 4-6, 7-5. Jaqueline Cristian (25 ani, 98 WTA), care initial trebuia sa joace cu…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei conduce formatia Serbiei cu 2-0, in play-off-ul Billie Jean King Cup, dupa ce Jaqueline Cristian a invins-o pe Aleksandra Krunic cu 7-5, 6-4, vineri seara, la Kraljevo. Jaqueline Cristian (25 ani, 98 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 45 de minute. Jaqueline a…

- Iga Swiatek a castigat in premiera Turneul Campioanelor (WTA Finals), dupa ce a invins-o fara drept de apel in finala, cu 6-1, 6-0, pe americanca Jessica Pegula, luni, la Cancun (Mexic). Campioana poloneza nu a intampinat nicio opozitie din partea Jessicai Pegula (29 ani, locul 5 WTA), pe care a invins-o…

- Jaqueline Adina Cristian, Elena Gabriela Ruse, Irina Maria Bara, Alexia Anca Todoni si Monica Niculescu au fost convocate de capitanul Horia Tecau la echipa nationala a Romaniei pentru meciul cu Serbia, din play-off-ul competitiei Billie Jean King Cup, care va avea loc pe 10 si 11 noiembrie, la Kraljevo,…

