- Tenismanul grec Stefanos Titsipas, detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Marsilia (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 691.880 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-3, pe suedezul Mikael Ymer, intr-o partida disputata joi. Tsitsipas,…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, dupa o victorie facila obtinuta in fata chinezoaicei Xiaodi You, cu 6-1, 6-3.

- Tenismanul argentinian Diego Schwartzman, principalul favorit al turneului ATP de la Cordoba (Argentina), dotat cu premii totale de 546.355 dolari, s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 7-5, pe spaniolul Jaume Munar, intr-o partida disputata…

- Simona Halep (28 de ani), locul 3 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open! In „optimi”, campioana noastra a trecut de Elise Mertens (24 de ani), a 17-a jucatoare de tenis a lumii, din Belgia, scor 6-4, 6-4. La finalul partidei.

- Simona Halep (28 de ani), locul 4 WTA, a debutat cu dreptul in noul sezon de simplu! Campioana noastra a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic (26 de ani), a 52-a jucatoare de tenis a lumii, in turul al II-lea al turneului de la Adelaide, scor 6-4, 7-5.Partida a durat o ora si 38 de minute.

