Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 1.835.490 dolari. Tig (26 ani, 61 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 19 minute in fata letonei…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unui mondial, a declarat forfait pentru turneul de la Doha, din cauza unei accidentari la piciorul stang, au anuntat organizatorii competitiei de categoria WTA 500 din capitala Qatarului, citati de Reuters. Barty este a treia favorita care si-a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat ca a facut un joc bun contra americancei Serena Williams, in sferturile turneului Australian Open, si nu este asa dezamagita ca a pierdut. ''Dupa parerea mea, am facut un joc bun in seara aceasta. Nu sunt asa dezamagita de mine'', a…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a retras vineri din turneul Yarra Valley Classic, de la Melbourne, din cauza unei accidentari la umarul drept, la doar cateva ore dupa ce se calificase in semifinale, transmite Reuters. Williams, care are in palmares 23 de titluri de Mare…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Carstea s-a retras, miercuri, din turneul WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, din cauza unei accidentari abdominale, a anuntat WTA pe Twitter. Carstea trebuia sa joace miercuri in primul tur cu a treia favorita a turneului,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Carstea s-a retras, miercuri, din turneul WTA de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, din cauza unei accidentari abdominale, a anuntat WTA pe Twitter.

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens s-a retras joi din turneul de la Abu Dhabi, de categoria WTA 500, dotat cu premii in valoare totala de 565.530 dolari, cu cateva ore inaintea primului sau meci din 2021, ca urmare a unei accidentari la umar, informeaza Reuters. Mertens, numarul 20 mondial,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a reusit un salt de 15 locuri in ierarhia mondiala (WTA), data publicitatii luni, dupa ce a castigat titlul ITF la Dubai. Cirstea a urcat de pe 86, loc pe care il ocupa saptamana trecuta, pe 71, gratie victoriei din finala de la Dubai, in fata…