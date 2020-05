Tenis: Naomi Osaka se gândește la Jocurile Olimpice de la Tokio Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, izolata in locuinta sa din Los Angeles, a declarat pentru Reuters ca se gandeste la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care ar fi urmat sa aiba loc in vara, insa au fost amanate pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Agerpres. Jucatoarea de 22 de ani, fost lider mondial, castigatoare a doua turnee de Mare Slem, se pregatea pentru o vara plina, ce ar fi inclus si debutul sau la Jocurile Olimpice. Ea incearca acum sa se adapteze la noua situatie: “De cand ma stiu joc tenis aproape in fiecare zi, asa ca a fost ocazia sa fac un bilant si sa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

