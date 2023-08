Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-chiliana Monica Niculescu/Alexa Guarachi s-a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari. Vineri, Monica si colega sa au trecut cu 6-3, 6-1 de favoritele numarul doi, Shuko Aoyama (Japonia)/Gabriela Dabrowski…

- Monica Niculescu și partenera Alexa Guarachi au avansat, vineri seara, in finala turneului de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 251.750 de dolari. Perechea romano-chiliana a trecut in penultimul act de Shuko Aoyama (Japonia) și Gabriela Dabrowski (Canada), scor 6-3, 6-1. Sportiva din…

- Perechea Monica Niculescu/Alexa Guarachi (Romania/Chile) s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Washington.Niculescu si colega sa au invins in semifinale echipa favorita 2, Shuko Aoyama/Gabriela Dabrowski (Japonia/Canada), scor 6-3, 6-1, intr-o…

- Perechea romano-japoneza Monica Niculescu/Eri Hozumi a fost invinsa de cuplul cuplul Lidia Morozova (Belarus)/Ingrid Gamarra Martins (Brazilia), cu 6-0, 7-6 (7/3), duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului de la Bad Homburg (Germania), dotat cu premii totale de 259.303 dolari. Monica…

- Monica Niculescu/Eri Hozumi s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Bad Homburg (Germania), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, dupa ce a trecut cu 6-2, 3-6, 10-8 de favoritele numarul doi, Iana Sizkova (Rusia)/Kimberley Zimmermann (Belgia).…

- Perechea romano-japoneza Monica Niculescu/Eri Hozumi s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Bad Homburg (Germania), dotat cu premii totale de 259.303 dolari. Cele doua s-au impus cu scorul de 7-5, 6-4 in fata cuplului Natela Dzalamidze…

- Perechea romano-austriaca Victor Vlad Cornea/Philipp Oswald a fost invinsa de cuplul german Constantin Frantzen/Hendrik Jebens, cu 7-6 (9/7), 6-4, duminica, in finala probei de de dublu din cadrul turneului challenger de tenis de la Heilbronn (Germania). Favoritii numarul trei s-au inclinat dupa o ora…

- Cornea si Oswald, invinsi in finala probei de dublu la Heilbronn. Perechea romano-austriaca Victor Vlad Cornea/Philipp Oswald a fost invinsa de cuplul german Constantin Frantzen/Hendrik Jebens, cu 7-6 (9/7), 6-4, duminica, in finala probei de de dublu din cadrul turneului challenger de tenis de la…