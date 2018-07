Perechea romano-poloneza Mihaela Buzarnescu/Marcin Matkowski s-a calificat, sambata, in optimile de finala ale probei de dublu mixt la turneul de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa 6-3, 7-5 cu cuplul Divij Sharan (India)/Alicja Rosolska (Polonia).



Invingatorii au reusit 5 asi si au comis 2 duble greseli, in timp ce invinsii au avut 2 asi si 6 duble greseli in cele 68 de minute ale partidei.



Buzarnescu si Matkowski vor juca in turul secund cu Henri Kontinen (Finlanda) si Heather Watson (Marea Britanie), capi de serie numarul 16, campioni…