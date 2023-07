Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenii romani Filip Jianu, Cezar Cretu si Marius Copil s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, potrivit Agerpres.Cezar Cretu, al patrulea favorit, a trecut de Radu Mihai Papoe, cap de serie…

- Cinci tenismeni romani s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, informeaza Agerpres.Filip Jianu, al doilea favorit, va juca in sferturi contra italianului Luca Giacomini, dupa ce a trecut…

- Tenismanul roman Cezar Cretu, al patrulea favorit, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-0 pe Vasile Antonescu. La dublu, Marius Copil si Bogdan Pavel, favoritii numarul…

- Cezar Cretu s-a calificat in optimile turneului ITF de la BacauTenismanul roman Cezar Cretu, al patrulea favorit, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-0 pe Vasile…

- Casper Ruud, primul finalist la BastadNorvegianul Casper Ruud, locul 4 in ierarhia tenisului masculin, l-a invins sambata in doua seturi pe italianul Lorenzo Musetti, 6-3, 7-5, si s-a calificat in finala turneului ATP 250 de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 562.815 euro, informeaza Agerpres.…

- Tenismanul american Tommy Paul, principalul favorit, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului turneului ATP 250 pe iarba de la Newport (Rhode Island/SUA), dotat cu premii totale de 642.735 de dolari, dupa 6-4, 6-2 cu conationalul Ethan Quinn, potrivit Agerpres.Paul, intrat direct in optimile…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (6 WTA, favorita nr. 6) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a impus lejer in optimi, in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata slovacei Anna Karolina Schmiedlova (100 WTA). CITESTE…

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a castigat, duminica, turneul ITF de la Alaminos-Larnaca (Cipru), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala pe germanul Sebastian Prechtel cu 5-7, 6-3, 6-2.Jianu (21 ani, 237 ATP), principalul favorit, s-a impus in duelul cu al…