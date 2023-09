Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Bari (Italia), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa ce a intrecut-o pe italianca Angelica Moratelli, cu 7-5, 6-4. Jaqueline Cristian (25 ani, 99 WTA), a doua favorita, a avut nevoie de o ora si 43 de…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul mondial si campioana en titre, s-a calificat in optimile de finala la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe slovena Kaja Juvan cu 6-0, 6-1, vineri la Flushing Meadows, informeaza AFP.Swiatek s-a impus in doar 49 de…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in premiera in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, vineri, la New York, dupa ce a produs o surpriza, prin victoria in fata kazahei Elena Ribakina, cu 6-3, 6-7 (6/8), 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Prerov (Cehia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe italianca Angelica Moratelli cu 6-1, 3-6, 7-5, anunța Rador.Mitu (31 ani, 535 WTA), venita din calificari,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Praga, dotat cu premii totale de 259.303 dolari, dupa ce a dispus de columbianca Emiliana Arango in doua seturi, scor 6-4, 6-3.

- Ana Bogdan s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA Lausanne, dupa ce a invins-o pe slovena Dalila Jakupovic, in trei seturi, cu scorul de 6-0, 5-7, 6-3. In varsta de 30 de ani, Ana Bogdan, care in acest moment ocupa cel mai bun loc al carierei, 39 WTA, este a treia favorita la […]

- Jucatoarea de tenis Marketa Vondrousova a fost nevoita sa-si angajeze o bona pentru pisica, dupa ce s-a calificat in finala de la Wimbledon, conform news.ro.Aceasta prioritate neobisnuita inseamna ca sotul si sora vedetei cehe de tenis, ambii ramasi acasa si care au grija de pisica Frankie sfinx,…

- Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur a invins-o, joi, in semifinalele turneului de la Wimbledon, pe jucatoarea din Belarus, Arina Sabalenka, si s-a calificat in finala, unde va juca impotriva cehoaicei Marketa Vondrousova.Ons Jabeur (28 de ani, nr 6 WTA), favorita numarul 6 a turneului de la…