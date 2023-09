Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul unu mondial si detinatorul titlului, s-a calificat in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem din acest an, dupa ce l-a invins pe britanicul Daniel Evans (28 mondial), dar cedand totusi un set, cu 6-2, 6-3, 4-6, 6-3, sambata la Flushing…

- Victorie fabuloasa pentru Sorana Cirstea la US Open! Tenismena din Targoviște s-a calificat, sambata de dimineața, in optimile de finala ale Grand Slam-ului american. In disputa pentru accesul in noua faza a intrecerii, dambovițeanca a invins-o pe a patra jucatoare a lumii, Elena Ribakina. In disputa…

- Sarbul Novak Djokovici, cap de serie numarul 2, s-a calificat in optimile de finala ale turneului US Open trecand de favoritul 32, Laslo Djere, dupa un meci de trei ore si 45 de minute in care adversarul sau a condus cu 2-0 la seturi.Djokovici s-a impus in fata conationalului sau aflat pe locul 38…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul mondial si campioana en titre, s-a calificat in optimile de finala la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe slovena Kaja Juvan cu 6-0, 6-1, vineri la Flushing Meadows, informeaza AFP.Swiatek s-a impus in doar 49 de…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in penultimul act pe Filip Cristian Jianu, al doilea favorit, cu 6-7 (4/7), 6-3, 6-2, anunța Agerpres.Copil…

- Jucatoarele romane de tenis Andreea Prisacariu si Anca Todoni s-au calificat, luni, in optimile de finala ale turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, anunța Agerpres.Prisacariu (23 ani, 339 WTA), beneficiara unui wildcard, a trecut de Oana Gavrila (25 ani, 478…

- Jucatoarea de tenis Marketa Vondrousova a fost nevoita sa-si angajeze o bona pentru pisica, dupa ce s-a calificat in finala de la Wimbledon, conform news.ro.Aceasta prioritate neobisnuita inseamna ca sotul si sora vedetei cehe de tenis, ambii ramasi acasa si care au grija de pisica Frankie sfinx,…

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan și Jaqueline Cristian fac echipa la dublu la Wimbledon și s-au calificat sambata in turul al doilea, dupa ce au trecut de americancele Danielle Collins și Alison Riske-Amritraj, scor 6-4, 6-4.