Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a fost invinsa fara drept de apel de suedeza Rebecca Peterson, cu 6-0, 6-3, joi, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, care e gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca. Bara (26 ani, 138 WTA) s-a…

- Irina Bara, locul 138 WTA, a fost eliminata, joi, în optimile turneului Transylvania Open, de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca.Bara, beneficiara a unui wildcard, a fost învinsa de sportiva suedeza Rebecca Peterson, numarul 99 mondial, scor 6-0, 6-3. Meciul a durat o ora și 12 minute.Pentru…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 105 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari, gazduita de BT Arena din Cluj-Napoca. In optimi, romanca a invins-o, in…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari, care se desfasoara, saptamana aceasta, in BT Arena din Cluj-Napoca. In runda…

- Irina Bara defeated today Irina Begu 7-6 (2), 0-6, 6-4 in an all-Romanian clash to reach the round of 16 of the WTA 250 Transylvania Open taking place at the BT Arena in Cluj-Napoca. It took 26-year-old Bara (138th in the WTA rankings) two hours and 26 minutes to oust her 31-year old opponent…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (28 ani, 106 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open, competitie gazduita de BT Arena din Cluj-Napoca si in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari. In runda inaugurala, Ana Bogdan a invins-o,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care e gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o pe sarboaica Ivana Jorovic, cu 7-6 (1), 6-4.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (120 WTA) a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de tenis feminin Winners Open, de la Cluj Napoca, de sportiva slovaca Kristina Kucova (118 WTA). Este a...