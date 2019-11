Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Fetecau a jucat finala turneului ITF de la Orlando (Florida), dotata cu premii totale de 25.000 de dolari, iar Andreea Prisacariu a fost invinsa in ultimul act la Monastir...

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, detinatoarea trofeului, a castigat, vineri, al treilea sau meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China), in fata americancei Sofia Kenin, cu 7-5, 7-6 (10). Svitolina (25 ani), numarul opt mondial, s-a impus dupa doua…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia) cu 7-6 (12), 6-4, luni, in primul meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China). Svitolina, care a castigat anul trecut ultima editie a Turneului Campioanelor gazduita…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 4 mondial, s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale in valoare de 8.285.274 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/5), pe americanca Jessica Pegula, intr-o partida disputata duminica. …

- Jucatoarea romana de tenis, Gabriela Talaba, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Templeton (California), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe celebra...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sase mondial, a apreciat drept bun debutul sau in turneul WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2,828 milioane dolari, dupa victoria reusita marti, 6-3, 6-2 cu cehoaica Barbora Strycova, in runda a doua. Halep, a patra favorita, s-a calificat…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, principala favorita a turneului WTA de la Osaka, a debutat cu o victorie la aceasta competitie, dotat cu premii totale in valoare de 823.000 dolari, impunandu-se in doua seturi, 7-5, 6-3, in fata bulgaroaicei Viktoria Tomova, intr-o partida din turul al doilea,…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Talaba a castigat turneul ITF de la Redding (California), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o in finala pe americanca Alycia Parkis, cu...