Tenis de masă / România şi-a aflat adversarele de la EURO şi la feminin şi la masculin! Romania va evolua in faza grupelor cu Italia si Belgia la feminin si cu Slovenia, Luxemburg si Finlanda la masculin la Campionatul European de tenis de masa pe echipe. Competitia se va desfasura in BT Arena din Cluj-Napoca in perioada 23 septembrie si 3 octombrie. Tragerea la sorti, desfasurata vineri, la Bucuresti, s-a efectuat cu ajutorul a doua componente ale echipei nationale a Romaniei, Andreea Dragoman si Bernadette Szocs. Grupele concursului feminin sunt urmatoarele: Grupa A: Germania, Spania, SlovaciaGrupa B: Romania, Italia, BelgiaGrupa C: Austria, Belarus, SerbiaGrupa D: Ucraina, Cehia,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a patra de la Flushing Meadows a fost una fara mari surprize, favoritele Ashleigh Barty (1), Karolina Pliskova (4), Bianca Andreescu (6), Iga Swiatek (7) și Petra Kvitova (10) facând pasul spre turul al treilea al ultimului Grand Slam al anului.Printre jucatoarele care și-au luat…

- Senzația de singuratate a crescut brusc in primele luni de la izbucnirea epidemiei de COVID-19, in randul cetațenilor europeni. In timp ce in 2016 aproximativ 12% dintre cetatenii UE au indicat ca se simt singuri mai mult de jumatate din timp, aceasta pondere a crescut la 25% in primele luni de la aparitia…

- Campionatul European de fotbal a ajuns in ultima faza a competiției. Italia și Anglia se vor intalni pe stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020, duminica de la ora 22:00. EURO 2020 este gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a…

- Campionatul European de fotbal a ajuns in faza semifinalelor. Cele patru echipe calificate in penultimul act al competiției sunt: Italia, Spania, Anglia și Danemarca. Cele doua meciuri vor avea loc marți și miercuri, de la ora 22:00, pe stadionul Wembley, din Londra. In pima martida se vor intalni naționalele…

- Patru grupe din cele șase și-au încheiat meciurile, astfel ca știm 12 echipe care merg în faza optimilor la Euro 2020. Cunoaștem de asemenea și prima echipa de pe locul al treilea calificata în fazele eliminatorii.Italia, Țara Galilor, Elveția, Belgia, Danemarca, Olanda, Austria,…

- EURO 2020 continua joi, 17 iunie, cu alte trei partide. Primul meci al zilei va avea loc de la ora 16:00 intre Ucraina și Macedonia de Nord. Confruntarea va avea loc pe Național Arena din București, in cadrul Grupei C. Celelalte doua partide ale zilei vor avea loc in cadrul Grupei A. De la ora 19:00,…

- Campionatul European de fotbal continua marți, 15 iunie, cu alte doua meciuri. De la ora 19:00, Ungaria va intalni reprezentativa Portugaliei, la Budapesta, iar de la 22:00, Germania va primi vizita Franței, la Munchen. Ambele partide vor conta pentru Grupa F a competiției. EURO 2020 este gazduit de…

- Campionatul European de fotbal a debutat pe 11 iunie cu meciul Turcia – Italia, scor 0-3 si se va incheia pe 11 iulie. Duminica, 13 iunie 2021, sunt programate trei confruntari. Prima partida va fi de la ora 16:00, cand Anglia va primi replica Croatiei, la Londra, in Grupa D. De la ora 19:00, pe Național…