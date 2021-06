Stiri pe aceeasi tema

- Gazduite de complexul Centralny Osrodek Sportu Torwar din Varsovia (Polonia), intrecerile Campionatului European individual de tenis de masa au debutat in forta, iar reprezentantii Romaniei sunt creditati cu sanse mari la medalii. Se anunta o saptamana de foc! Programata intre 22 si 27 iunie, dupa ce…

- Luptatoarele romance Andreea Beatrice Ana, Kateryna Zhydachevska și Kriszta Tunde Incze au cucerit medaliile de bronz, la Campionatele Europene de seniori de la Varsovia (Polonia). Formata ca sportiv de performanta la CS Mangalia, Andreea Ana si-a adjudecat bronzul la categoria 55 kg, dupa ce a invins-o…

- Sportivul roman Mihai Radu Mihut a fost invins de georgianul Leri Abuladze in meciul pentru bronz, in limitele cat. 63 kg, la greco-romane, sambata, la Campionatele Europene de lupte de la Varsovia, potrivit Agerpres. Mihut, fost campion european, a dispus, sambata, in recalificari, de ucraineanul…

- Sportivii romani Rares Sipos si Ovidiu Ionescu s-au calificat cu emotii pe tabloul principal al turneului preolimpic de tenis de masa de la Guimaraes (Portugalia), dupa victoriile obtinute joi in grupe. Sipos l-a invins pe turcul Ibrahim Gunduz cu 4-3 (11-8, 13-11, 11-8, 8-11, 9-11, 15-17, 11-3), dupa…

- Luptatorul roman de origine rusa Zurab Kapraev a iesit din lupta pentru medalii la Campionatele Europene de seniori de la Varsovia (Polonia), dupa ce a fost invins, in sferturile de finala ale categoriei 74 kg, lupte libere, de moldoveanul Valentin Borzin. Kapraev l-a invins in optimi pe polonezul Kamil…

- Luptatorii romani Razvan Kovacs si Nikolai Okhlopkov nu au reusit sa depaseasca faza sferturilor de finala la Campionatele Europene de seniori de la Varsovia (Polonia), sectiunea lupte libere. La cat. 57 kg, Kovacs l-a invins in calificari pe moldoveanul Anatoli Buruian, dar a fost invins in sferturi…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) aplica in prezent 14 acorduri in domeniul securitații sociale cu Bulgaria, Portugalia, Rominia, Luxemburg, Austria, Estonia, Republica Ceha, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia și Belarus. 14 acorduri in domeniul securitații sociale cu Bulgaria,…

- Autoritațile din Belarus ii persecuta pe polonezi pe criterii de naționalitate. Regimul liderului bielorus, Alexandr Lukașenko, a fost acuzat de acest lucru de șeful cancelariei Guvernului de la Varșovia, Michal Dworczy, relateaza Wiadomosti. „Este șocant faptul ca un dictator de peste granița de est…