Stiri pe aceeasi tema

- Cu o echipa decimata, Romania infrunta astazi si maine, Polonia in calificarilor din Cupa "Billie Jean King" *meciul va putea fi urmarit pe canalele Look si Digi Conform tragerii la sorti care a avut loc ieri, la Radom, astazi vor avea loc meciurile Irina Begu- Magda Linette si Mihaela Buzarnescu…

- CSU Craiova se afla la un singur meci de o performanta mare, rar intalnita, in general, in sport. Gruparea alb-albastra poate promova in Divizia A la tenis de masa la doar un an distanta dupa ce a facut cunostinta cu liga secunda. Dar, pentru a se ajunge in acel punct, fetele lui Vasile Florea sunt…

- SCMU Craiova este cu un pas si jumatate in primele opt echipe din Divizia A1! Formatia din Banie s-a impus la Cluj, in fata contracandidatei Turda, cu scorul de 3-1 (26-24, 26-28, 25-15, 25-21) si astfel sansele la locul al 8-lea au crescut vizibil. Pentru a ramane in seria 5-8, asa cum se si dorea…

- Dupa o pauza de trei luni, pe 6 martie a inceput play-off-ul Ligii 1, Politehnica Timișoara luand start in a doua parte a sezonului pe terenul echipei Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Daca in toamna meciul s-a incheiat nedecis, 3-3, ieri elevele lui Mirel Albon au obținut cele trei puncte puse in joc,…

- Duminica seara, de la ora 18.00, in Polivalenta din Banie, avem meci tare de baschet! SCMU Craiova va primi vizita celor de la FC Arges Pitesti, intr-un joc ce aduce fata in fata doua echipe tari ale campionatului din LNBM. Victoria va conta foarte mult in economia clasamentului si in lupta directa…

- SCM Craiova a dispus fara probleme de Deva, miercuri seara, scor 33-24, iar emotiile privind retrogradarea s-au cam risipit. Antrenorul secund al gruparii alb-albastre, Costin Dumitrescu, s-a aratat multumit de ceea ce elevele sale au prestat pe teren miercuri seara si se bucura ca toata lumea a iesit…

- SCM Craiova a avut parte de un meci cu de toate, miercuri seara. Valcea s-a impus in Banie, dar mai multe decizii ale arbitrelor luate pe parcursul meciului l-au deranjat teribil pe antrenorul Bogdan Burcea, care, practic, a ramas și faca prea multe cuvinte. „Noi ca intotdeauna ne-am facut datoria.…